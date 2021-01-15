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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Cuma namazı Kırklareli Kapalı Pazar yerinde kılındı

Cuma namazı Kırklareli Kapalı Pazar yerinde kılındı

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Müftü Yardımcısı Trol 

-müftü yardımcısı açıklama

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli’nde korona virüs tedbirleri kapsamında. Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 tedbirleri kapsamında camilerdeki yoğunluğu azaltmak için Cuma namazlarını Kırklareli Kapalı Pazaryeri ve fuar alanında kılındı. Vatandaşlar kontrollerin ardından Pazar yerine alındı. Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir tarafından hutbe okunmasının ardından Cuma Namazı kılındı. Cuma Namazlarında camilerde cemaatin bahçede namaz kıldığını kış nedeniyle kapalı Pazar yerinde namaz kılınacağını ifade eden Özdemir “Kış nedeniyle, bundan sonra vatandaşlarımızın soğukta namaz kılmaması amacıyla kapalı pazar yerinde de namaz kılınacak. İlk uygulamayı bugün başlattık. Bundan sonra her hafta cuma namazları burada kılınabilecek" dedi.

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