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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Cuma günü tüm dükkanlara kilit vuruluyor

Cuma günü tüm dükkanlara kilit vuruluyor

Kapalı işletmelerden farklı açılardan görüntü

Genç Kız Alışveriş Genç Kızlar Semt Pazarı Başkent 

-Aromatik Cilt Uzmanı Emine Kobaş röportaj
-İbrahim Kır röportaj

( DENİZLİ )- Serinhisarlı esnaflar, Cuma tatili geleneğini yaşatmaya devam ediyor DENİZLİ

- Denizli’nin Serinhisar ilçesinde, çok eskilerden gelen ve bölge halkının işlerini yapıp ibadetlerini yerine getirilebilmesi için Cuma günleri bütün işletmeciler dükkanlarına kilit vuruyor. Leblebinin başkenti olan Serinhisar’da Cuma günleri bütün işletmeler çalışmalarına son vererek dükkanlarını kapatıyor. Çok geçmişten gelen bu gelenek günümüzde de uygulanırken vatandaşlar bunun sebebinin ilk başta Cuma namazı olduğunu belirtti.
Sonrasında esnaflar genellikle alacak verecek işlerini yaparken Cuma günleri kurulan semt pazarında ise vatandaşlar alışverişini gerçekleştiriyor. Cuma günleri küçüklerin büyüklere ziyarette bulunduğunu söyleyen Aromatik Cilt Uzmanı Emine Kobaş, “Yıllar öncesinde daha rahat ibadet yapabilmek için ve tabi buna tarihi açıdan da bakmak gerekiyor. Mesela burada hanımların, yeni gelinlerin ve genç kızların anne günüdür genellikle Cuma günleri. O gün büyüklerine gidip ziyaret ederler. Onun dışında iş verenler borçları ve alacaklarını takip edip evdeki eksiklerini giderirler. Gelenek haline geldi ve bizlerde bundan memnunuz” dedi.
“Ben kendimi bildi bileli Serinhisar’da Cuma günleri çalışılmaz” Uzun yıllardan beri Cuma günleri çalışılmadığını belirten Serinhisar’da yaşayan İbrahim Kır, “Cuma günlerinin tatil olmasının birinci nedeni Cuma namazı olduğu için. Milletin alacağı, vereceği, çekleri oluyor onları hallediyorlar. Genelde ben kendimi bildi bileli Serinhisar’da Cuma günleri çalışılmaz. Herkes işini gücünü bırakıp Cuma namazına gider ve pazarını görür. Bugünde Serinhisar’ın pazarı olduğu gündür. O yüzden Pazar günleri herkes çalışır Cuma günleri tatil bizim burada böyle” diye konuştu.
(EEP-MB-
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