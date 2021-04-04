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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Çukurova’nın ilk kavun hasadı Mersin’de yapıldı

Çukurova’nın ilk kavun hasadı Mersin’de yapıldı

Toplanan kavunların sepet içerisinde taşınması

Asad Salar Kullar 

-Kavunların toplanması
-Makasla kesilmesi
-kavunlar
-Sepetlere konulması
-Sepetlerdeki toplanan kavunların yere serilmesi
-Seralar
-Kavunlar
-Kasalar dizilen kavunlar
-Üretici Ahmet Avşar’ın konuşması
-Hasan Avşar’ın konuşması

( MERSİN )- Rusya’ya ihracat edilen kavunun kilosu üreticiden 15 liradan alınıyor MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde Çukurova’nın ilk kavun hasadı yapıldı. Serada yetişen ve kilosu 15 liradan alıcı bulan kavunu Ruslar tercihi ediyor. Kavun, talebe göre Türkiye'nin değişik illerine de gönderiliyor. Üretici Ahmet Avşar, verimden ve kaliteden memnun olduklarını söyleyerek, bu yıl 30 ton ürün beklediklerini söyledi.

Ürettikleri kavunları Rusya’ya gönderdiklerini belirten Avşar, “Burada çiftçilikle uğraşıyoruz. Kavun üretimi yapıyoruz. 10 Aralık’ta ektik, balkovan cinsi, 4 Nisan’da da çıktı. Rusya’ya gidiyor. Köyümüzde, ektiğimiz yerde deniz ile hemen hemen aynı seviyede. Sıcak iklim. İlk toplamamız 30 ton olur. Topladığımız kavunlarımızı özellikle Rusya tercih ediyor, ihracat gidiyor. Şuan kilosu 15-16 Liradan gidiyor” dedi.
Pandeminden dolayı okulların kapanmasıyla amcasına yardım ettiğini ifade eden Hasan Avşar, kavunun tamamen doğal ortamda yetiştiğini söyledi.

Hasan Avşar, “Tarsus Baharlı köyünde amcamın arazisinde kavun yetiştiriciliği yapıyoruz. Ürünlerimiz tamamen doğal, hormon ilaç kullanmadan doğal yöntemlerle yetişiyor. Ekiminden dikimine kadar hepsini biz yattık, hasat zamanı geldi, topluyoruz” şeklinde konuştu.
(ERY-
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