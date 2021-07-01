Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çukurca’da korkutan yangın

Çukurca’da korkutan yangın

Yangından detaylar

Ağaçlı Yangın Altın Harekete Geç Yangına Müdahale 

-Alevlerin ilerlemesi
-ekiplerin müdahalesi

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.Narlı köyü yakınlarında bulunan ağaçlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine Çukurca Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Rüzgarın etkisiyle alevlerin etrafa yayılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA ile de yangına müdahale edildi. Yangın, yerleşim alanındaki evlere sıçramadan ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı