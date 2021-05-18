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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Çukura düşen yavru domuz kurtarıldı

Çukura düşen yavru domuz kurtarıldı

İtfaiye ekipleri tarafından çukurdan kurtarılma ve doğaya salınma görüntüsü

( MUĞLA ) MUĞLA


- Muğla'nın Milas ilçesinde çukura düşen yavru domuzu itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi’nde bir site içerisinde yer alan çukura domuz yavrusu düştü. Vatandaşların fark etmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla bulunduğu yerden çıkarılan yavru domuz, doğaya salındı. (OÇ-OD-Y)
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