Çukura düşen kamyonet şaha kalktı

-YAPILAN RÖPORTAJ,

-YAĞMURDA OLUŞAN ÇUKUR,



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ın Niksar ilçesinde alt yapı çalışmaları sırasında yağmurla birlikte oluşan çukura düşen kamyonetin ön kısmı şaha kalktı. Niksar’da Entegre Su Projesi kapsamında başlatılan ve ihale işi bir firmaya verilen altyapı çalışmaları sırasında yağmurun da etkisiyle çöken yola kamyonet düştü. Arka tekerleri çukura düşen aracın ön tarafı ise şaha kalktı. Melikgazi Mahallesi Hanegah Camii yanında meydana gelen olayda, Tahir Üngör idaresindeki 60 ND 818 plakalı kamyonet, hareket halindeyken bir anda çukura düştü. Neye uğradığını şaşıran sürücü Üngör; “Toprak yumuşamış, aşağıdan yola girdim evimin önüne park edecektim arabayı. Buradan dönmem gerekiyordu, çamura saplandım, gelen yağmur suyu da alttan toprağı oyarak götürdü malzemeyi. Araba askıda kaldı” dedi.

Çukura düşen araç, vinç yardımı ile çekilerek, kurtarıldı. (SÖZ-GF-Y)



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