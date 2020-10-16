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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Çukura düşen inek kurtarıldı

Çukura düşen inek kurtarıldı

Çukura düşen ineğin kurtarılması.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

İş Makinası Harekete Geç 


- Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 5 metrelik çukura düşen inek, gövdesine ip bağlandıktan sonra iş makinası ile yukarı çekilerek, kurtarıldı. Tavşanlı Belediyesi’ne bağlı İtfaiye ekipleri, Çukurköy Mahallesi’nde bir vatandaşa ait ineğin yaklaşık 5 metrelik çukura düştüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Verilen adrese giden ekipler, çukura düşerek mahsur kalan ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak ineği kurtarmak o kadar kolay olmadı. Mahalle sakinlerinin de yardım ettiği itfaiye erleri önce ineğin gövdesine ip bağladı. Ardından da iş makinası yardımıyla inek kuyudan çıkarılarak, sahibine teslim edildi.
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