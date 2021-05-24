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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cudi Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Cudi Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAVA HAREKETLİLİĞİ

Jandarma Çatışma Polis Özel Harekat Terör Örgütü Teröristler 

-DETAY GÖRÜNTÜ

( ŞIRNAK )- Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristler kaçacak delik aramaya başladı ŞIRNAK

- Şırnak’ın Besta ve Cudi Bölgesinde 29 Nisanda başlatılan Eren-13 Cudi-Bestler operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak Cudi Dağı kırsalını kapsayan Eren-13 Cudi-Besta operasyonuna jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 280 personel görev aldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı komando timlerince yapılan operasyonda teröristlerle sıcak çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı komando timlerince arama ve tarama faaliyeti devam ettiği kaydedildi. Operasyon ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluğunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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