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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Cücelerin 'Korkağı' korona virüse yenik düştü

Cücelerin 'Korkağı' korona virüse yenik düştü

Cücelerin birlikteyken çektikleri eski video kaydı

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Koronavirüs Akalan Troy Forma 


- Eskişehir’den Türkiye’nin her yerine ulaşan masal kahramanları '7 Cüceler' grubunun 'Korkak' karakterli cücesi Ümit Keskin, korona virüse yenik düştü ve hayatını kaybettiTürkiye’de ‘Pamuk Prenses ve 7 Cüceler’ masalını tiyatroya uyarlayan, çocukların ve halkın büyük beğenisini toplayan Eskişehirli cüceler, arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Yaklaşık 5 gün önce koronavirüse yakalanan 42 yaşındaki cücelerin korkağı Ümit Keskin, hastalığa yenik düşerek dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.Tiyatroya taşıdıkları ‘Pamuk Prenses ve 7 Cüceler’ masalıyla Türkiye’nin birçok yerinde gösteriler yapan Eskişehirli cüceler, kaybettikleri arkadaşlarının ailesiyle birlikte acısını yaşıyor. Uzun yıllardır birlikte güzel işlere imza attıkları arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan cücelerin Grup Başkanı Erdal Görgeç, “Kardeşimizi kaybettik. Ailemizden birisiydi. Gerek karakteriyle, gerek sahnedeki performansıyla herkesin sevdiği bir kardeşimizdi. Bizler de onu çok seviyorduk. Korona virüse yakınlarımızdan kayıplar vermeye başladık. Umarım ki yakın zamanda bu salgından kurtuluruz” dedi.
Tedavi gördüğü evinde hayatını kaybeden 42 yaşındaki cücelerin 'korkağı' Ümit Keskin, kendisi gibi cüce olan babasının ve abisinin mezarı bulunan Mihalgazi’nin Alpagut mahallesindeki mezarlığa defnedildi.
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