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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cüce karı-koca engelleri birlikte aşıyor

Cüce karı-koca engelleri birlikte aşıyor

Cüce karıkoca tarlada çalışırken detay

Yumurta Köy Yumurtası Aşı Ekonomi Aile Ekonomisi 

-Cüce karı koca inekleri ahırda bakarken detay
-cüce karı koca tavukları ve yumurtaları toplarken detay
-karı koca röp.

( ORDU ) ORDU

- Ordu’da cüce karı-koca hem köy hayatının tadını çıkartıyor hem de ürettiklerini satarak kendilerine kazanç sağlıyor. Kabadüz ilçesinde yaşayan İlhan (50) ve eşi Özlem Uzunçakmak (44) gün boyu inekleri, tavuklarıyla uğraşıyor, tarlasında çalışıyor. Kendi ürettikleri yoğurt, tere yağ ve köy yumurtasını satarak aile ekonomisine ek gelir sağlayan ailenin iki çocuğundan birisi üniversitede diğeri ise lisede okuyor. Hayatlarından çok mutlu olduklarını dile getiren İlhan Uzunçakmak, “Eşimle birlikte günümüzün büyük bölümünü ineklerim, tavuklarım ve tarlamda çalışarak geçiriyoruz. Köy hayatını doya doya yaşıyoruz. Kendi ürettiğimiz ürünleri satarak aile ekonomimize katkı sağlıyoruz” dedi.
Özlem Uzunçakmak ise “Engelli olduğumuz halde birçok işi birlikte severek yapıyor, birlikte başarıyoruz” diye konuştu.
(MB-SLH-
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