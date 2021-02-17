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( AFYON KARAHİSAR)- Hayırsever tarafından boylarına göre yaptırılan mutfak dolabını ve tezgâhına kavuştular- Yemek yapıp iş görememekten dert yakın cüce çift artık çok mutlu AFYON KARAHİSAR



- Geçtiğimiz ay İhlas Haber Ajansı



tarafından ‘Tek istekleri boylarına göre mutfak tezgâhı’ başlığıyla gündeme gelen akondroplazili (cüce) çiftin hayalleri gerçek oldu ve bir hayırsever tarafından evlerinin mutfağı boylarına göre yaptırıldı. Cüce çift artık boylarına göre yeniden dizayn edilen mutfak sayesinde hem rahatlıkla iş görüyor hem de gönüllerince yemek pişirebiliyor. Afyonkarahisar’da yaşayan 33 yaşındaki Ercan ile 38 yaşındaki Aysun Kubaş çifti, düğünlerde ve okul eğlencelerinde palyaçoluk yaparak geçimlerini sağlıyor. Ancak pandeminin başlaması, düğünlerin iptal olması ve okulların uzaktan eğitime başlamasıyla 9 aydır işsiz olan cüce çift, maddi anlamda zor günler geçiriyor. İki çocuklarıyla birlikte geçtiğimiz ay yeni bir apartman dairesine taşınan Kubaş çifti, mutfaklarında yemek pişirirken büyük zorluk yaşıyor. Tezgâhın önüne koydukları merdiven ile çeşmeye ve dolaplara yetişebilen cüce çift seslerini İHA aracılığıyla duyurdu. Kubaş çiftinin tek isteği boylarına göre mutfak tezgâhı ve mutfak dolabının yapılmasıydı. Yapılan haberin ardından Kubaş çiftinin boylarına göre mutfak dolabını ve tezgahını bir hayırsever tarafından yaptırıldı. Kubaş çifti şimdi diledikleri gibi mutfakta işlerini görebiliyor. "Eşim artık rahat bir şekilde işin görebiliyor” Ercan Kubaş yaptığı açıklamada, mutfağını yaptıran hayırsevere teşekkür ederek şöyle konuştu: “Bir ay önce haberlere çıktığımız sağ olsun birçok kişi bizi aradı. Yardım etmek istediklerini söylediler. Daha sonra Mustafa bey aradı bizi ve mutfağımızı yaptırmak istediğini söyledi.



Ben ona çok teşekkür ediyorum. Allah ne muradı varsa versin. Eskisine göre mutfağımız daha iyi ve güzel oldu. Eşi çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Kendi işini kendisi görebiliyor bu manada bana bir ihtiyacı kalmadı.” “Rahat rahat yemek pişirebiliyorum” Aysun Kubaş ise mutfak dolaplarının ve tezgâhının boyuna göre yapılması kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, evlerinin çok güzel olduğunu söyledi.



Mutfakta rahat rahat yemek pişirebildiğinin altını çizen Kubaş: “Mutfağımızı yaptıran hayırsevere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten beni çok mutlu etti. Artık mutfakta rahat işimi yapabiliyorum. Eşim Ankara’dan bir arkadaşı geldi o da evimizin duvarlarını boyadı. Şuan evimiz çok güzel oldu. Benimle aynı kaderi paylaşan arkadaşlarımın da ben bu mutluluğu yaşamasını istiyorum” dedi.

(MT-GC-Y)



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