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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Çubuk'ta pancar turşusu mesaisi başladı - ANKARA

Çubuk'ta pancar turşusu mesaisi başladı - ANKARA

- Pancarların tencerede haşlanması - Pancarların turşu olarak yapılması - Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık'ın konuşmasıÇubuk'ta pancar turşusu mesaisi başladıANKARA (AA) - Turşu üretimiyle tanınan Ankara 'nın Çubuk ilçesinde üreticiler, talebi giderek artan pancar turşusu için çalışmalara başladı.
Salatalık turşusu sezonunun bitmesinin ardından ilçede kasım ayında hasadına başlanan pancarlar için de turşu mesaisi yapılıyor.Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık, AA muhabirine turşu ürünlerine son dönemde artan bir talebin bulunduğunu söyledi.

Pancar turşusunda tüketimin balık sezonuyla birlikte arttığını, geçen yıla göre kapasitelerini yaklaşık yüzde 30 artırmayı hedeflediklerini aktaran Işık, pancar turşusunun zahmetli bir kurulum sürecinin bulunduğunu anlattı.Probiyotik bir gıda olan pancar turşusunun vitamince zengin olduğunu ve sağlığa olan faydalarıyla bilindiğini aktaran Işık, kilogram fiyatı 18 ile 25 lira arasında satışa sunulan ürünün iç piyasada özellikle sahil bandında yer alan kentlerden, dış piyasada ise Arap ülkeleri ile Almanya, Fransa ve İtalya'dan talep gördüğünü bildirdi.

Asad Bild Muhabir Balık Sezonu İtalya 

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