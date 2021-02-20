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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çubuk Çayı'nda şüpheli ölüm

Çubuk Çayı'nda şüpheli ölüm

Ceset görüntüleri

Polis Şüpheli Ölüm Polis Ekipleri 

-Ambulans, itfaiye, Polis görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

- Başkent'te Çubuk Çayı'nda yer alan köprünün altında M. K. isimli vatandaş ölü olarak bulundu. Edinilen bilgilere göre, Başkent’te Etlik Caddesi Çubuk Çayı kesişimindeki köprünün altında hareketsiz olarak duran şahsı gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda 41 yaşındaki M. K. isimli vatandaşın öldüğü belirlenirken, şahısın darp edilmediği veya hiçbir kesici, delici aletle yaralanmadığı tespit edildi. Köprü üstünde bir poşet içinde bulunan alkolün ise ölen kişiye ait olduğu belirlendi. Şahsın köprünün üstünden düşerek hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor. (Mİ-
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