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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı törenle hizmete açıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katıldığı törenle açıldı. Tören Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerinin anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle başladı.

Daha sonra törende sanatçı Ferhat Göçer sahne aldı. Gösterilerin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve DP Genel Başkanı Uysal, bazı milletvekilleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kurdele keserek Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nın açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu, Çubuk Barajı'nın, Ankara'da Cumhuriyet'in kendini kanıtladığı eserlerden biri olduğunu ifade ederek, "Baraj belki bugün görevini yapamıyor ama akşam sanatçıları dinlerken dedim ki 'Neden burada Çubuk Barajı konserleri yapılmasın.' İstanbul'da var bu konserler, Ankara'da da Çubuk Barajı konserleri yapılabilir. Sadece Ankara'dan değil, diğer yerlerden de insanlar buraya gelir. Ankara'nın bir kültür, müzik ve sanat kenti olmaya ihtiyacı var. Mansur Yavaş'ın bunu başaracağına inanıyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş da Cumhuriyet'in 97'nci yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını, Türk milletini bu topraklardan atmaya çalışanlara Ankara'da karargahı kurulan Milli Mücadele ile gerekli dersin verildiğini ifade etti.

Bu proje ile birlikte 42 projenin temel atma ve açılışını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yavaş, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Atatürk'ün emaneti Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nı hizmete açıyoruz. Ankaralıların ortak bir kullanım alanı olarak gördüğü burayı yüreğimizde hissediyoruz. O dönemlerde büyük imkansızlıklara rağmen açılan bu alanı yeniden düzenleyerek hizmete açmak bize nasip oldu. Bugüne kadar buraya 14 milyon küsur lira harcadık. Bundan sonraki harcamaları da paylaşacağız. Bununla birlikte 42 projenin temel atma ve açılışını da yapıyoruz” diye konuştu.

Törene katılanlara yağmurluk ve şal dağıtıldı.



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