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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Covit-19'a yenik düşen Uzman Çavuş Taşpınar memleketinde toprağa verildi

Covit-19'a yenik düşen Uzman Çavuş Taşpınar memleketinde toprağa verildi

-Yaşadığı evden detay

Hastane Cenaze Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Karahisar 

--Muhtar ile röportaj

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

- Uzun süredir Covid-19 tedavisi gören ve bu sabah hayatını kaybeden Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar, memleketi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Demirbel Köyü’nde toprağa verildi.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı’nda görevli Taşpınar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde bir süredir Covid-19 tedavisi gördüğü öğrenilen Taşpınar, evli ve 3 babası olduğu belirtildi. Merhum Taşpınar memleketi Demirbel Köyü’nde Covid-19 önlemleri kapsamına cenaze namazı kılınarak köy mezarlığında toprağa verildi.
Demirbel Köyü Muhtarı Süleyman Kök yaptığı açıklamada, Taşpınar’n sevilen ve sayılan bir kişi olduğunu, vefatının köy halkı tarafından üzüntüyle karşılandığını ifade etti.
(MT-GC-Y)
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