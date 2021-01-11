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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
COVİD bu köye giremedi

COVİD bu köye giremedi

Köy tabelası

Koronavirüs Karantina İsaf Hayvansal Gıda Hayvan 

-Köyde yapılan anons
-Muhtar Bayram Günhan röportaj
-Köy Sakini Ramazan Oral ve Kadir Sevinç ile röportaj
-Detay
-Köy İmamı Dursun Yavuz ile röportaj
-Tepeden köyün genel görüntüsü

( BALIKESİR ) - (Özel)- Dünya koronavirüs belası ile uğraşırken, Balıkesir'in bir köyünde hiç vakaya rastlanmadı BALIKESİR

- Dünya'da ve Türkiye'de ölümlere neden olan korona virüs Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Panayır mahallesine giremedi. Mart ayından bu yana Türkiye'de görülen COVİD-19 virüsüne karşı tedbirli olan Panayır'da vatandaşlar dışarıdan gelen akrabaları kabul etmiyor, birbirlerine misafirliğe gitmiyor. Maske-mesafe ve tedbirlere ise tüm vatandaşlar uyuyor. Tüm Dünya COVİD-19 ile mücadeleye devam ederken, Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yer alan Panayır kırsal mahallesinde hiç korona virüs vakasına rastlanmadı. Onlarca mahallenin karantinaya alındığı Balıkesir'de Panayır sakinlerinin önlemleri ise alkışı hak ediyor. Mahalleye dışarıdan satıcı kabul edilmezken, şehirden gelecek olan akrabaların ise gelmemesi isteniyor. Köy içinde misafirlik yasak ve cami hoparlöründen sürekli anonslar yapılıyor. Köyde vaka olmamasına rağmen herkes maske kuralına uyuyor. Bigadiç ilçesine 40 km uzaklıkta etrafı çam ağaçlarıyla çevrili 150 nüfuslu Panayır kırsal mahallesinde, vatandaşlar organik hayvansal ürünler ve pekmezi de sofralarından eksik etmiyor. Kurallara riayet tam Panayır Muhtarı Bayram Günhan, tüm Panayır sakinlerinin kurallara uyduğunu söyledi.

Muhtar Günhan, "Köyümüzün halkı duyarlıdır. Maske ve mesafeye önem verdik. Şehirden gelen akrabaları köye getirtmedik. Pazarcıların köy meydanına girmelerini yasakladık. Halen de vatandaşımız duyarlı. Köyümüz hayvansal gıdalarla besleniyor. Bir de bizim pekmezimiz meşhurdur. Sofralardan eksik olmaz" dedi.
Panayır sakini Ramazan Oral ise tedbirlere vurgu yaptı. Oral, "Komşulara gitmiyoruz, temizliğe dikkat ediyoruz. Yiyecek ve içeceklerimizi arttırdık. Sebze, meyve, pekmez, adaçayı ile kendimizi koruyoruz" dedi.
Kadir Sevinç, ise şehirden gelecek çocukların dahi gelmediğini herkesin kurallara tam uyduğunu söyledi.

Panayır Cami İmamı Dursun Yavuz ise, "Tedbirleri en iyi şekilde uyguluyoruz. Devamlı uyarıyoruz komşularımızı. Misafirlik yok, tedbirler önemli" dedi.
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