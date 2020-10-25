Covid-19 vakalarının arttığı İstanbul’da zabıta anonsla tek tek uyardı

-Ekiplerin anons çekerek uyarması detay

-İşletmelerde denetimler detay

-Uyarılar detay

-Diğer detaylar



( İSTANBUL -ÖZEL)- Zeytinburnu’nda zabıta ve polisten ortak haftasonu denetimi İSTANBUL



- Covid-19 vak’alarının Türkiye’nin yüzde 40’ına ulaştığı İstanbul’da zabıta ve polis ekipleri haftasonu mesaisine çıktı. Zeytinburnu’nda kalabalığın en yoğun olduğu alana giden ekipler, anons ederek vatandaşları tek tek uyardı. Cadde üzerinde maskesiz dolaşan bir kişiye ise 900 TL para cezası uyguladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da bulunan Covid-19 vakalarının Türkiye’nin yüzde 40’ına ulaştığını açıklamasının ardından megakentte denetimler sıkılaştırıldı. Hemen hergün yapılan uyarıların ve denetimlerin ardından vatandaşların uyarıları pek de dinlemediği görüldü.

Bunun üzerine Zeytinburnu’nda zabıta ve polis ekipleri haftasonu mesaisine çıktı. 58. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan işyerlerine tek tek giren ekipler, alınan önlemleri en ince ayrıntısına kadar inceledi. Ekipler, kafe ve lokanta gibi işletmelerde kurallara uyulması noktasında işletmecileri uyardı. İşletmelerin girişinde ateş ölçer ve dezenfektanın bulunması konusunda uyarılarda bulunan ekipler, masalar arasındaki mesafenin 1,5 metre olması gerektiğini belirtti.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının da önemine vurgu yapıldı. Öte yandan zabıta ekipleri cadde üzerine sosyal mesafe kurallarına uymadan gezen vatandaşları anonslar ile uyardı. Yapılan denetimde maske takmayan bir kişiye Hıfzısıhha Kanuna muhalefetten 900 lira para cezası uyguladı. “Korkuyoruz” Vatandaşların kurallara uymadığını belirten İbrahim Yüksel, “Korkuyoruz temkinli davranıyoruz arada sırada dışarıya çıkıyoruz. Çoğu insan kurallara uymuyor, uyardığımız zaman bizi tehdit ediyorlar o yüzden kendimizden başka kimseye karışmıyoruz. Devlet cezaları arttıracak ki insanlar biraz daha ciddiye alsın” diye konuştu.





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