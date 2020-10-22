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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Covid-19 vak'a sayısında 1 milyonu aşan ilk Batı Avrupa ülkesi İspanya oldu

- Covid-19 vak'a sayısında 1 milyonu aşan ilk Batı Avrupa ülkesi İspanya oldu

çalışmalardan detay

( MADRİD ) MADRİD

Lyon Sayılar İspanya Semptom Trol 


- İspanya, korona virüs vak'a sayısında 1 milyon eşiğini aşan ilk Batı Avrupa ülkesi oldu. ABD, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Arjantin'in ardından, İspanya'da da vak'a sayısı 1 milyonu aştı. Ülkedeki toplam korona virüs vak'a sayısının 1 milyon 46 bin 641’e yükselmesiyle 1 milyon eşiğini aşan ilk Batı Avrupa ülkesi İspanya oldu. 47 milyona yakın nüfusuyla virüsü kontrol altına alabilmek için mücadele eden İspanya’da son 24 saatte 16 bin 973 yeni vak'a kayıtlara geçti. İspanya Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla toplam vak'a sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu. Bakanlık virüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise 34 bin 366’ya ulaştığını açıkladı.
Uzmanlar, yetersiz test ve asemptomatik vak'alar nedeniyle gerçek vak'a ve ölüm sayılarının daha fazla olduğunu belirtiyor. Uyarılarını sürdüren İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa bugün sağlık müdürleri ile toplanarak virüsü önleme noktasında neler yapabileceklerini tartışacaklarını belirtti.
Açık olmak istediğini belirten Illa, “Çok zor haftalar geliyor" ifadelerini kullandı.
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