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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Covid-19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda temizlik devam ediyor

Covid-19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda temizlik devam ediyor

Temizlik çalışmalarından detay görüntüler

( BAYBURT ) BAYBURT

Polis 


- Bayburt'ta pandemi süresince sık sık temizlenen cadde ve sokaklarda, temizlik çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Vatandaşların yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere ara sokaklar, iş yerleri önleri, kaldırım gibi ortak kullanım alanları Bayburt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkanarak, dezenfekte edildi. ATM’ler, banklar, dolmuş durakları, çöp kutuları gibi insanların sık temas ettiği yerler titizlikle temizlenerek, hijyenik hale getirildi.
Bunun yanı sıra korona virüs vakalarının ciddi azalışta olduğu Bayburt'ta, temizlik çalışmaları ve polis denetimlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği, virüsle mücadelede tedbirlerin sıkı tutulduğu da gözlendi.
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