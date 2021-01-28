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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Covıd-19 tedavisinde kullanılan medikal ürünleri sahte faturayla satan iş yerlerine baskın

Covıd-19 tedavisinde kullanılan medikal ürünleri sahte faturayla satan iş yerlerine baskın

Depolara polis baskınından görüntü

Tıbbi Malzeme Su Baskını Harekete Geç Polis Baskını Sahte Fatura 

-Ele geçirilen tıbbi malzemelerden görüntü
-Medikal ürünlerin depolandığı yerdeki su baskını ve oluşan rutubetten görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da, korona virüs tedavisinde kullanılan bazı medikal ürünlerini sahte fatura düzenleyerek satan 2 iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi. Baskınlarda ele geçirilen ürünlere el konuldu, bir iş yeri mühürlendi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, korona virüs tedavisinde kullanılan gümrük kaçağı bazı medikal cihazların yurda kaçak olarak sokulduğunu ve sahte fatura ile satışa sunulduğunu belirledi. Alınan istihbaratı değerlendiren polis hemen harekete geçerek, söz konusu iki iş yerinin Fatih’te faaliyet gösterdiğini tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında medikal ürün satışı yapan iki iş yerine İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte eş zamanlı ortak operasyon yapan polis, çeşitli marka ve modelde gümrük kaçağı yoğun bakım maskesi, ateş ölçer cihazı ve ameliyat malzemelerinden oluşan çok sayıda medikal ürünleri ele geçirdi. Operasyonda, söz konusu işyerlerinden birinin depolama kısmında sağlık ve hijyen kurallarına aykırı durum tespit edildi. Su kaçağı olması sebebiyle yüksek oranda rutubetli ve yoğun miktarda nemli olduğunun tespiti üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince iş yeri mühürlendi. Baskında, işyeri sahibine 5607 sayılı Kanununa muhalefet suçu gereğince işlem başlatıldı.
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