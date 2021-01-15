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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Covid-19 salgınında artan vakalar üzerine Hebei'de izolasyon merkezi inşa ediliyor

- Covid-19 salgınında artan vakalar üzerine Hebei'de izolasyon merkezi inşa ediliyor

Tıbbi gözlem merkezi şantiyesinin havadan çekilen çeşitli görüntüleri

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-İnşaat alanından çeşitli görüntüler

( PEKİN ) PEKİN

- Çin'in Hebei eyaletinde korona virüs vakalarında endişe veren artış nedeniyle izolasyon merkezi inşa ediliyor. Çin'de korona virüs salgınında endişe verici vaka artışı nedeniyle yetkililer hareke geçti. Kümelenmiş Covid-19 vakalarının görüldüğü Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin merkezi Shijiazhuang'da merkezi bir tıbbi gözlem merkezi inşa etmeye başlandı. Çin Demiryolları 14. Büro Grup Limited Şirketi'nde proje yöneticisi olan Ma Shaohai, Çarşamba günü inşaat projesi siparişini almalarının ardından şirketin 100'den fazla kişiyi harekete geçirdiğini söyledi.

Onlarca çeşit makine de işin yürütülmesine yardımcı oluyor. İzolasyon merkezi Shijiazhuang'ın Zhengding ilçesindeki bir köyün yakınlarındaki 33 hektarlık bir alanı kaplayacak. İzolasyon merkezi için 3 bin geçici koğuş siparişi de verildi.
Her bir koğuş 18 metrekare olacak. Öte yandan eyalette en çok vakanın bildirildiği Shijiazhuang ve Xingtai şehirlerinde, nükleik asit testlerinin ikinci turu başlatıldı. Hebei eyaletinde son 24 saatte 90 vaka ve 9 asemptomatik vaka tespit edildi. Vakalardan 84'ü Shijiazhuang kentinde kaydedilirken, 6 vaka Xingtai şehrinde rapor edildi. Asemptomatik vakalardan ise 5'i Shijiazhuang'da, 4'ü Xingtai'de kayda geçti.
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