- Covid-19 salgını, başkent Tahran'ın ziyaretçi sayılarına büyük darbe vurdu



- İran'ın başkenti Tahran'da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, şehrin sembolik yapılarından olan Azadi Kulesi ve Milad Kulesi ziyaretçi sayılarında azalma tespit edildi. Korona virüs (Covid-19) dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Salgın sürecinde Covid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulanan kısıtlamalar ve önlemler çerçevesinde dünya genelinde aralarında turizm sektörünün de bulunduğu birçok sektör zarar görüyor. İran hükümeti tarafından yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'ın sembolik yapılarından olan Azadi Kulesi'nin ve Milad Kulesi'nin ziyaretçi sayılarında salgın nedeniyle düşüş yaşandığı belirtildi. İran son açıklanan verilere göre, ülke genelinde toplam 1 milyon 424 bin 596 pozitif vaka bulunurken, ülkede toplamda 58 bin 38 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Vatandaşların sağlık protokollerine uymaları gerekli İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani cumartesi günü yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlık protokollerine uymaları gerektiğini, aksi takdirde ülkenin önümüzdeki 2 ay içinde yeni bir Covid-19 dalgasıyla karşı karşıya kalacağına dikkat çekmişti. İran'ın Covid-19'a karşı aşının geliştirilmesi ve üretilmesi için ilk adımları attığını belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, uzmanların projenin Mart ayında tamamlanmasını beklediğini ve böylece İran'ın yerli üretim aşı ile toplu aşılamaya başlayacağından emin olduklarını ifade etmişti. Öte yandan İran Gıda ve İlaç İdaresi Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur cumartesi günü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rus yapımı Sputnik V aşısının İran'da acil kullanım için onay aldığını aktarmıştı. İran'da ilk Covid-19 vakasını ise geçtiğimiz yıl 19 Şubat tespit edilmişti. İran Sağlık Bakanlığı tarafından pazar günü yapılan açıklamada, 6 bin 268 pozitif vaka tespit edildiği bildirilmiş, böylece ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 417 bin 999'a yükselmişti.



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