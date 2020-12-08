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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor Erdem için anma töreni

- Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor Erdem için anma töreni

Anma töreninden detaylar

Başsağlığı Anma Töreni Saygı Duruşu Sağlık Çalışanları Bağışıklık Sistemi 

-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kovid-19 nenediyle yaşamını yitiren 30 yıllık Doktor Ümit Erdem için, görev yaptığı Şehzadebaşı Tıp Merkezi’nde anma töreni düzenlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Şehzadebaşı Tıp Merkezi doktorlarından Ümit Erdem, geçtiğimiz 4 Aralık’ta, Kovid-19 hastalığından yaşamını yitirmişti. 30 yıllık İBB çalışanı Doktor Erdem, 5 Aralık’ta Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmişti. Erdem için, çalıştığı Şehzadebaşı Tıp Merkezi önünde anma töreni düzenlendi.
Anma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdem’in ablası Özgül Erdem ve çalışma arkadaşlarına başsağlığında bulundu. Tören, Erdem ve Kovid-19 mücadelesinde hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törende konuşan İmamoğlu, “2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim, maddi manevi bütün eksiklikleri giderelim. Bunun altından kalkarız biz 2-3 haftada. Bundan sonrası daha büyürse, Allah korusun. Aşı geliyor, başka tedbirler geliyor. O tedbirlerimizi alırız, insanlarımızın bağışıklık sistemini güçlendiririz, bu süreci hep beraber aşarız” açıklamasına yer verdi. (EG-
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