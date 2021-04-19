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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Covid-19 engeline takılan 5 asırlık gelenek minarelerden sürdürülüyor

Covid-19 engeline takılan 5 asırlık gelenek minarelerden sürdürülüyor

-tarihi kent meydanı drone görüntüleri

Teravih Namazı Asırlık Gelenek 

--camilerden ilahi yankılanması
--camiden namaz kılma detayı

( SİVAS -ÖZEL-DRONE)- Sivas’ta Ramazan ayına özel 5 asırlık gelenek Covid-19 engeline takıldı, geleneğin bozulmamasını isteyen Sivaslılar çareyi ilahiyi minare hoparlöründe seslendirilmekle buldu SİVAS

- Sivas’ta Ramazan ayına özel 5 asırlık gelenek Covid-19 engeline takıldı, geleneğin bozulmamasını isteyen Sivaslılar çareyi ilahiyi minare hoparlöründe seslendirilmekle buldu.Sivas’ta, 15. yüzyılda yaşamış Sivas evliyalarından Şemsettin Sivas-i tarafından yazıldığı düşünülen 'Ya Hannan, Ya Mennan' ilahisi Sivas’taki tüm camilerde 5 asırdır Ramazan ayının başında teravih namazlarından sonra okunuyordu. Artan korona virüs nedeniyle alınan tedbirler sonrası camilerde teravih namazı kılınamıyor. Bu kapsamda 5 asırlık geleneğin bozulmaması için farklı bir yöntem bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığından gerekli izinler alınarak Ramazan ayında Sivas’taki tüm cami hoparlörlerinden bu ilahi yayınlanıyor.Minarelerden; “Yâ Hannan, Yâ Mennân, Yâ Ze’l-cudi ve’l ihsân; Sebbit kulûbenâ ale’l-îmân, Nercû afveke ve’l-ğufran; Merhaba Merhaba, şehr-i Ramazân Merhaba; Merhaba Merhaba, şehr-i Sıyam Merhaba. Evvel Hû, Âhir Hû; Zâhir Hû, Bâtın Hû; Kul Yâ Hû, Yâ Hû, Yâ Men Hû Hak” ilahisi ve kelime-i tevhit-i yankılandı. Minarelerden yankılanan ilahiyle birlikte tarihi kent meydanında mest eden görüntüler oluştu.
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