Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Covid-19'dan sağlıkçı babasını kaybeden gence sürpriz doğum günü kutlaması

Covid-19'dan sağlıkçı babasını kaybeden gence sürpriz doğum günü kutlaması

Polis otosundan yapılan anons

Kadın Polis Doğum Günü Sağlık Çalışanı Polis Ekipleri Sağlıkçı 

-kutlama ve detay
-Detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden sağlık çalışanının kızına, polis ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Çorum'un Sungurlu Devlet Hastanesi'nde görevli Yakup Tunga, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Filyasyon ekibinde şoför olarak görev yapan Tunga'nın kızı Sudenaz'ın doğum günü olduğunu öğrenen Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürpriz hazırladı. Genç kızın oturduğu evin önüne ekip otosuyla giden kadın polisler, megafondan anons yaparak mutlu yıllar diledi. Sürpriz karşısında şaşıran Sudenaz Tunga, kendisi için hazırlanan pastayı üfleyerek hediyelerini aldı. Kendisine doğum günü nedeniyle çiçek de verilen Sudenaz, duygusal anlar yaşadı. Sudenaz Tunga, kendisini unutmayan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teşekkürlerini iletti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement