Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Covid-19’dan ölen 21 haftalık hamile İBB çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

Covid-19’dan ölen 21 haftalık hamile İBB çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni görüntü

Cenaze 

-Aileden görüntü
-Detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 21 haftalık hamile olan ve korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)çalışanı Özgün Öztürk son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yuvam İstanbul Sultangazi kreşi personeli 21 haftalık hamile Özgün Öztürk (30) Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. Öztürk’ün cenaze töreni Gazi Cemevi’nde düzenlendi.
Cenaze törenine yakınları ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
Öztürk'ün cenazesi Gazi Mezarlığına defnedildi. (Sİ-HK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement