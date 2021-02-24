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( AKRA ) - COVAX programından sağlanan ilk aşılar Gana'ya ulaştı- Yoksul ülkeler aşılamaya başlıyor AKRA



- Korona virüs aşına adil erişim için kurulan uluslararası COVAX oluşumu tarafından yoksul ülkelere sağlanan ilk aşılar Gana'ya ulaştı. Ülkede ilk aşılar, Cuma günü sağlık çalışanlarına ve yüksek riskli gruptakilere yapılmaya başlanacak. Dünya genelinde birçok ülkede korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programları devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında dünya genelindeki yoksul ülkelere aşılar gönderilmeye başlandı. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Acil Fonu (UNICEF) tarafından yapılan ortak açıklamada, Hindistan Serum Enstitüsü (ISS) tarafından üretilen 600 bin doz Oxford-AstraZeneca aşısını taşıyan uçağın Gana'nın başkenti Akra'ya indiği bildirildi.

İlk teslimat, COVAX girişiminin başlatılmasından 8 ay sonra gerçekleştirilmişti oldu. Ganalı sağlık yetkilileri, ilk dozların Cuma günü salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına ve yüksek risk altındaki kişilere yapılmaya başlanacağını duyurdu. UNICEF Gana'dan Anne-Claire Dufay ve DSÖ ülke temsilcisi Francis Kasolo, korona virüs aşılarının Gana'ya gelişinin salgının sona ermesinde kritik önem taşıdığına dikkat çekti. İkili, 600 bin aşının düşük ve orta gelirli ülkeye ulaşan ilk teslimat olduğunu vurguladı. Öte yandan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Salı günü yaptığı açıklamada, zengin ülkeleri aşı dozlarını COVAX girişimi paylaşmaya çağırarak eşit dağıtım hedefinin "tehlikede" olduğunu duyurmuştu. Ghebreyesus, "Şu ana kadar dünya çapında 210 milyon doz aşı uygulandı, ancak bunların yarısı yalnızca 2 ülkede bulunuyor. 200'den fazla ülke henüz tek bir doz uygulamadı" ifadelerini kullanmıştı. Gana'da açıklanan verilere göre korona virüs salgınında şu ana kadar 80 bin 759 vaka kaydedilirken, 582 kişi hayatını kaybetti.



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