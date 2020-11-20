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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ÇORUM - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

ÇORUM - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

- Çorum Saat Kulesi görüntüsü - Kentteki bir lokantadan görüntü - Bir çay bahçesinde masaların toplanması - Bir çay bahçesinde ışıkların kapatılmasıÇORUM - Çorum 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamalar hayata geçirildi. Kentteki restoran ve kafe gibi işletmeler saat 20.00 itibariyle kapandı.

Koronavirüs Salar Çay Bahçesi 

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