ÇORUM - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
- Çorum Saat Kulesi görüntüsü - Kentteki bir lokantadan görüntü - Bir çay bahçesinde masaların toplanması - Bir çay bahçesinde ışıkların kapatılmasıÇORUM - Çorum 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamalar hayata geçirildi. Kentteki restoran ve kafe gibi işletmeler saat 20.00 itibariyle kapandı.
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