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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ÇORUM - Vali Çiftçi, haftalık Kovid-19 vaka sayılarını değerlendirdi

ÇORUM - Vali Çiftçi, haftalık Kovid-19 vaka sayılarını değerlendirdi

- Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin açıklaması Çorum Valisi Çiftçi, haftalık Kovid - 19 vaka sayılarını değerlendirdi: - "Sağlık Bakanımızın dün açıkladığı haritaya göre ilimizde vaka sayıları yüz binde 69,88'e geriledi. Yalnız, ülkemizde ortalama oran yüzde 57,88. Bundan şunu anlamamız gerekiyor, ilimizde hala vaka oranları yüksek"ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) sayısının düşüşte olduğunu ancak hala Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiğini belirterek, vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.Çiftçi, bir açılış töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kuralları nedeniyle uzun süredir toplu etkinlik yapılamadığını hatırlattı.Kontrollü normalleşme döneminde etkinliklere yeniden başlandığını belirten Çiftçi, "Bugün Cenabıhakk'a şükrederek sözlerime başlamak istiyorum, çünkü uzun zamandır bu tür etkinlikleri, toplu organizasyonları gerçekleştiremiyorduk. İnşallah vaka sayılarının düşmesiyle bu tür etkinlikleri daha da devam ettirme imkanımız olacak, hayatımız normal akışına girmiş olacak." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladığına dikkati çeken Çiftçi, "Sağlık Bakanımızın dün açıkladığı haritaya göre ilimizde vaka sayıları yüz binde 69,88'e geriledi. Yalnız, ülkemizde ortalama oran yüzde 57,88. Bundan şunu anlamamız gerekiyor, ilimizde hala vaka oranları yüksek." diye konuştu.
Vatandaşlardan tedbirlere sıkı şekilde uymalarını isteyen Çiftçi, "Rehavete kapılmamamız gerekiyor. Vaka sayılarının daha da düşmesini temenni ediyorum. Çünkü oranlar hala yüksek. Tedbirlere hala dikkat etmemiz gerekiyor ki sayıları daha da alta çekebilelim. Daha iyi günleri hep beraber görmeyi canıgönülden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Açılış Töreni Sayılar Allah Trol 

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