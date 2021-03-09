Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ÇORUM - Silahla ateş açılan iş yerinde hasar oluştu

ÇORUM - Silahla ateş açılan iş yerinde hasar oluştu

- Ekiplerin olay yeri incelemesi yapması - Olay yerine çekilen güvenlik şeridi Çorum 'da silahla ateş açılan iş yerinde hasar oluştuÇORUM (AA) - Çorum 'da silahla ateş edilen iş yerinde hasar meydana geldi.Mavral Sokak'ta, Çorum Adalet Sarayı'na yaklaşık 200 metre mesafedeki bir iş yerinin vitrinine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.Tabancadan ateşlenen mermilerin iş yeri ile yanındaki boş dükkanın camına isabet ettiği belirlendi.Ekipler, kaçan zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Vitrin Polis Olay Yeri İnceleme Mermi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement