Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
ÇORUM - Seyir halindeyken alev alan tekstil ve kozmetik malzemesi yüklü tır yandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
ÇORUM - Seyir halindeyken alev alan tekstil ve kozmetik malzemesi yüklü tır yandı

ÇORUM - Seyir halindeyken alev alan tekstil ve kozmetik malzemesi yüklü tır yandı

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Çorum 'da seyir halindeyken alev alan tekstil ve kozmetik malzemesi yüklü tır yandıÇORUM (AA) - Çorum 'un Osmancık ilçesinde tekstil ve kozmetik malzemesi yüklü tırda seyir halindeyken çıkan yangın hasara yol açtı.Gürcistan'a tekstil ve kozmetik ürünleri götüren Ferhat Fırat idaresindeki tırın lastikleri, Çorum 'un Osmancık ilçesine bağlı Kumbel köyü yakınlarında D - 100 kara yolunda alev aldı.Aracı durduran sürücünün ihbarı üzerine gelen Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.Yangında, tırın kasası ile içinde bulunan tekstil ve kozmetik ürünleri yanarak kullanılamaz hale geldi.Yangın nedeniyle D - 100 kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Yangın Kozmetik Ürünler Kozmetik Ürün Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a