Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ÇORUM - Sağanak ve dolu trafiğin aksamasına neden oldu

ÇORUM - Sağanak ve dolu trafiğin aksamasına neden oldu

- Samsun - Ankara karayolundaki etkili sağanak - Samsun - Ankara karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazası - Yoldaki su baskını Çorum 'da sağanak ve dolu trafiğin aksamasına neden olduÇORUM (AA) - Çorum 'da sağanak ve dolu nedeniyle trafikte aksama ve zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kentte ikindi saatlerinde başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü.Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Samsun - Ankara kara yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Araçlarda hasar oluşan kazanın ardından Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Trafik bir süre Ankara istikametine tek şeritten kontrollü sağlandı.Samsun - Ankara kara yolu Binevler ile Osmancık kavşaklarında aşırı su birikintisi nedeniyle ulaşımda zorluk yaşandı.Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açarak trafik akışının normale dönmesini sağladı.

Trafik Kazası Su Baskını Güvenlik Önlemi Aşı Sağanak 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement