ÇORUM - Sağanak ve dolu trafiğin aksamasına neden oldu
- Samsun - Ankara karayolundaki etkili sağanak - Samsun - Ankara karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazası - Yoldaki su baskını Çorum 'da sağanak ve dolu trafiğin aksamasına neden olduÇORUM (AA) - Çorum 'da sağanak ve dolu nedeniyle trafikte aksama ve zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kentte ikindi saatlerinde başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü.Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Samsun - Ankara kara yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Araçlarda hasar oluşan kazanın ardından Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Trafik bir süre Ankara istikametine tek şeritten kontrollü sağlandı.Samsun - Ankara kara yolu Binevler ile Osmancık kavşaklarında aşırı su birikintisi nedeniyle ulaşımda zorluk yaşandı.Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açarak trafik akışının normale dönmesini sağladı.
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