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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

operasyondan detaylar

( ÇORUM ) - ÇORUM

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Kurusıkı Tabanca 


- Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İskilip İlçesi'nde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde tarafından 59 ilde eş zamanlı gerçekşetirilen operasyonun İskilip İlçesi'nde sabah saatlerinde yapılan operasyonda, bir şahsa ait ikamette yapılan aramalarda 43,5 gram THC oranı yüksek hibrit esrar olarak bulunen Skunk maddesi, 3 gram Skunk tokumu, 7,5 gr esrar maddesi, saksı içerisinde 2 adet 10 cm SKUNK bitkisi, termometre ve nem ölçer cihazı, ısıtıcılı lamba, havalandırma fanı, öğütücü değirmen (grinder), Ph ölçer, 30 adet 9 mm MKE yapımı tabanca mermisi, faturasız zoraki marka kurusıkı tabanca, 4,5 lt sıvı bitki besini, 15 litre ev yapımı rakı, 3 litre ev yapımı viski, 3 litre ev yapımı votka ile 2 adet zaman ayarlı priz ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zanlı, 2313 sayılı kanuna muhalefet suçundan çıkarıldığı İskilip adli makamlarınca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (MMY-BÖ)
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