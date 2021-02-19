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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Çorum Polisi’nden makaron operasyonu

Çorum Polisi’nden makaron operasyonu

Operasyondan detay

Lyon Bandrol 

-Ele geçirilen malzemelerin sergilenmesi

( ÇORUM )- Bağ evinde 1 milyon 480 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi ÇORUM

- Çorum’da bir bağ evinde 1 milyon 480 bin adet bandrolsüz boş makaron bulundu. Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir bağ evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, depo bölümüne koliler halinde istiflenmiş 1 milyon 480 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Operasyonda bağ evi sahibi gözaltına alınırken olayla ilğili soruşturma başlatıldı. (MMY-BÖ)
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