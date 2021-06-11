Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ÇORUM - Ormanda bulunan 2 aylık karaca yavrusu koruma altına alındı

ÇORUM - Ormanda bulunan 2 aylık karaca yavrusu koruma altına alındı

- Koruma altına alınan karaca yavrusu - Karacanın sütle beslenmesi - Veteriner Hekim Mehmet Gültekin'in açıklaması Çorum 'da ormanda bulunan 2 aylık karaca yavrusu koruma altına alındıÇORUM (AA) - Çorum 'un İskilip ilçesinde ormanlık alanda bulunan 2 aylık karaca yavrusu, koruma altına alındı.Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, denetimleri sırasında ormanda bir karaca yavrusunun dolaştığını fark etti.Bir süre gözlemledikleri hayvanın annesinin gelmediğini fark eden ekipler, tek başına hayatta kalamayacağını düşündükleri yavruyu yakalayıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.Anne karacayı bulmak üzere çalışma başlatan görevliler, sonuç alamayınca yavruyu yırtıcı hayvanlardan korumak için Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.Buradaki ilk muayenesinde sağlık problemi olmadığı tespit edilen karaca, koruma altına alındı.Veteriner hekim Mehmet Gültekin, AA muhabirine, karaca yavrusunun yaklaşık 2 aylık olduğunu söyledi.

Karacanın anne koruması olmaksızın tek başına doğada hayatta kalmasının mümkün olmadığını vurgulayan Gültekin, "Diğer sahipsiz hayvanlar gibi bu minik karaca da bize emanet. Kolay sindirebilmesi için keçi sütüyle besliyoruz. Kendi bebeğimiz gibi besliyoruz." dedi.
Karacanın tek başına yaşamını sürdürecek seviyeye gelene dek bakım merkezinde kalacağını dile getiren Gültekin, "Büyüdüğünde tekrar alındığı yere, doğaya bırakılacak. Burada kaldığı sürece onu en iyi şekilde ağırlayacağız." diye konuştu.

Muhabir Keçi Sütü Ormanlı Bakım Merkezi Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Fırat Kalkanının Vurucu GücüFırat Kalkanının Vurucu Gücü
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement