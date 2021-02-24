ÇORUM - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 aşısı yaptırdı
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un alana gelmesi - Öğretmenlerin aşı olması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un aşı olması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıÇORUM - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere aşı uygulaması programına katıldı. Kovid - 19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Öğretmenlerin aşılanması) Aşı tedarik sürecine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili planlamayı yapıyor. Biz kendilerine 1 milyon 259 bin okul çalışanımızın listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım