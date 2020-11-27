ÇORUM - Kovid-19 tedbirleri denetlendi

- Kara yolu ile seyahat eden vatandaşlar - Jandarma ekiplerinin denetimlerde bulunmasıKovid - 19 tedbirleri denetlendiÇORUM (AA) - Çorum 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Çorum 'da salgınla mücadele kapsamında denetimler aralıksız sürüyor. Polis ve zabıta ekipleri, kent merkezinde vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yaparken jandarma ekipleri ise ilçe bağlantı yollarında Hayat Eve Sığar (HES) koduna yönelik denetim gerçekleştiriyor.İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çorum - İskilip kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında denetim yaptı. Dijital barkod okuyucu kullanarak sürücü ve yolcuların kimlik kartlarına temas etmeden sorgulama yapan jandarma ekipleri, araçları da asayiş yönünden inceledi.
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