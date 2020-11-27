Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ÇORUM - Kovid-19 tedbirleri denetlendi

ÇORUM - Kovid-19 tedbirleri denetlendi

- Kara yolu ile seyahat eden vatandaşlar - Jandarma ekiplerinin denetimlerde bulunmasıKovid - 19 tedbirleri denetlendiÇORUM (AA) - Çorum 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Çorum 'da salgınla mücadele kapsamında denetimler aralıksız sürüyor. Polis ve zabıta ekipleri, kent merkezinde vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yaparken jandarma ekipleri ise ilçe bağlantı yollarında Hayat Eve Sığar (HES) koduna yönelik denetim gerçekleştiriyor.İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çorum - İskilip kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında denetim yaptı. Dijital barkod okuyucu kullanarak sürücü ve yolcuların kimlik kartlarına temas etmeden sorgulama yapan jandarma ekipleri, araçları da asayiş yönünden inceledi.

Koronavirüs Jandarma Zabıta 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement