ÇORUM - Kovid-19 tedbirleri denetlendi

- Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ın pazar denetimi - Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ın vatandaşları Kovid - 19 tedbirleri konusunda uyarması - Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ın açıklamasıÇORUM (AA) - Çorum 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Çorum 'da polis ve jandarma ekiplerinin salgınla mücadele kapsamında denetimleri sürüyor.Polis ekipleri kent merkezinde vatandaşları maske, sosyal mesafe ve sigara içilmemesi konularında denetlerken, iş yerleri ise İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında inceleniyor.Jandarma ekipleri ise başta ilçe bağlantı yolları olmak üzere araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapıyor. Kapalı olması gereken köy kahvehanelerini kontrol eden jandarma ekipleri, ayrıca vatandaşları salgınla mücadele kapsamında alınan kararlar konusunda bilgilendiriyor. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Kovid - 19 salgınıyla mücadele kapsamında Buharaevler Mahallesi'ndeki perşembe pazarında denetim yaptı.Candan, maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara uygun davranmayan vatandaşları uyardı.Bir vatandaştan, pazarda üzüm yemek için çıkardığı maskesini takmasını isteyen Candan, bu kişiye "Virüs hiç affetmez. Kendine fazla güvenmeyeceksin, gençliğine fazla güvenme." uyarısında bulundu.Candan, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların "Ben gencim, maske takmasam da olur." gibi yanlış düşüncelere sahip olabildiğini, herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına tereddütsüz uyması gerektiğini söyledi.
Çorum 'da pazar yerlerinde gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Candan, esnafın sabah HES kodu sorgulaması yapılarak içeri alındığını, gün boyu da sıkı denetim yapıldığını kaydetti.
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