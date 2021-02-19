ÇORUM - Kaçak 24 kilogram nargile tütünü ve 11 bin 600 makaron ele geçirildi
- Baskın yapılan ev - Yakalanan makaron ve tütünler Çorum 'da kaçak 24 kilogram nargile tütünü ve 11 bin 600 makaron ele geçirildiÇORUM (AA) - Çorum 'da bir evde 24 kilogram kaçak nargile tütünü ve 11 bin 600 bandrolsüz makaron bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir evin bodrumunda kaçak nargile tütünü satıldığı ihbarını aldı.Düzenlenen operasyonda, ev ve bodrumunda kaçak 24 kilogram nargile tütünü ve 15 kilogram nargile kömürü ile 1400'ü dolu 11 bin 600 bandrolsüz makaron ele geçirildi.Ev sahibi gözaltına alındı.
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