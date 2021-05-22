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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ÇORUM - İskilip Kalesi surlarından düşen engelli genç hayatını kaybetti

ÇORUM - İskilip Kalesi surlarından düşen engelli genç hayatını kaybetti

- Kale surları bölgesi - AFAD görevlilerinin halatla aşağı inmesiİskilip Kalesi surlarından düşen engelli genç hayatını kaybetti - Oğlunu kayalıklardan ittiği iddia edilen anne gözaltına alındıÇORUM (AA) - Çorum 'un İskilip ilçesinde kale surlarından düşen 19 yaşındaki bedensel engelli genç yaşamını yitirdi.İskilip Kalesi'nin surlarından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bölgedeki incelemede, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen engelli F.A'nın (19) hayatını kaybettiği belirlendi.Geniş çaplı soruşturma başlatan İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının beyanı doğrultusunda anne M.A'yı gözaltına aldı.Oğlunu kalenin kayalıklarından ittiği iddiasıyla gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.Öte yandan, F.A'nın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de sarp kayalıklardan oluşan bölgede inceleme yaptı.

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