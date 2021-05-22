ÇORUM - İskilip Kalesi surlarından düşen engelli genç hayatını kaybetti (2)
- İskilip Kalesi'nden görüntü - M.A'nın düştüğü yerden görüntü - Olay yerinden görüntü - Kaleden olayın gerçekleştiği yerin görüntüsüİskilip Kalesi surlarından düşen engelli genç hayatını kaybetti - Oğlunu kayalıklardan ittiği iddiasıyla gözaltına alınan anne tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİÇORUM (AA) - Çorum 'un İskilip ilçesinde kale surlarından düşen 19 yaşındaki bedensel engelli genç yaşamını yitirdi.İskilip Kalesi'nin surlarından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bölgedeki incelemede, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen engelli F.A'nın (19) hayatını kaybettiği belirlendi.Geniş çaplı soruşturma başlatan İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının beyanı doğrultusunda anne M.A'yı gözaltına aldı.Oğlunu kalenin kayalıklarından ittiği iddia edilen M.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, oğlunun düşerek hayatını kaybettiğini öne sürdüğü öğrenildi.Emniyetteki işlemlerin ardından İskilip Cumhuriyet Savcılığına götürülen M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Öte yandan, F.A'nın otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen cenazesinin yarın ilçeye bağlı Kuz köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
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