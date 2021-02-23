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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
ÇORUM - Hollanda'dan postayla gönderilen uyuşturucuyu almaya gelen 2 kişi yakalandı

ÇORUM - Hollanda'dan postayla gönderilen uyuşturucuyu almaya gelen 2 kişi yakalandı

- İki zanlının PTT şube önünde gözaltına alınması - Zanlıların adliyeye çıkartılmasıÇORUM (AA) - Çorum 'da, Hollanda'dan posta yoluyla gönderilen ve içinde sentetik uyuşturucu olduğu belirlenen paketi kargo şubesinden almak için gelen 2 kişi yakalandı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hollanda'dan Çorum 'un Dodurga ilçesine posta yoluyla "Lizerjik Asit Dietilamid (LSD)" tabir edilen, "halüsinojen" etkili yarı sentetik uyuşturucu gönderildiği bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, postayı takibe aldı.Ekipler, Dodurga ilçesindeki kargo şubesine postayı almaya gelen 2 zanlıyı gözaltına aldı.Posta gönderisinde yapılan incelemede, "halüsinojen" etkili "LSD" emdirilmiş kullanıma hazır 60 kağıt ele geçirildi.Zanlılar, "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan çıkartıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Yazılı Açıklama Harekete Geç 

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