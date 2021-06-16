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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ÇORUM - Emniyet kemeri kullanan sürücünün çocuğuna kitap hediyesi kampanyası

ÇORUM - Emniyet kemeri kullanan sürücünün çocuğuna kitap hediyesi kampanyası

- Denetim noktasından görüntü - Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir'in çocuklara kitap hediye etmesi - Bünyamin Demir'in açıklaması Çorum 'da emniyet kemeri kullanan sürücünün çocuğuna kitap hediyesi kampanyasıÇORUM (AA) - Çorum 'da emniyet kemeri kullanan sürücülerin çocuklarına Milli Eğitim Bakanlığının "100 Temel Eser" listesinde yer alan kitaplardan hediye ediliyor. Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün başlattığı kitap kampanyası, ekiplerin il genelinde 5 yerde yapılan emniyet kemeri denetimlerinde hayata geçirildi.Drone desteğiyle yürütülen denetimlerde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücüler uyarılırken, takanlara ise trafik polislerince kitap hediye edildi.Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir de Gazi Caddesi Şehitlik Kavşağı'nda emniyet kemeri denetimine katıldı.
Denetleme noktalarında durdurulan sürücülerle sohbet eden Demir, sürücüleri başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.Araçlardaki çocuklara kitap ve trafik polisi düdüğü hediye eden Demir, onlardan kural ihlali yapmaları durumunda aracı kullanan anne ya da babalarını düdüğü çalarak uyarmalarını istedi.Demir, gazetecilere, trafik polisleri olarak görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla "Karanlığa Umut Ol" kampanyasını başlattıklarını anlattı.Kampanya kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının 100 Temel Eser listesinde yer alan eserleri seslendirdiklerini belirten Demir, ayrıca çocuklarıyla okuma alışkanlığını geliştirmeleri ve emniyet kemeri kullanımıma dikkati çekmek için kurallara uyan sürücülere kitap hediye ettiklerini anlattı.Demir, ilk yarım saatte 50 sürücüye 75 kitap hediye ettiklerine dikkati çekerek, "Emniyet kemeri takarak can güvenliğimizi sağladığımız gibi kitap okuyarak da kültürümüzü geliştirebileceğimizi düşünüyoruz. Çocuğumuzla birlikte kitap okuma alışkanlığını geliştirebilmek için böyle bir kampanya başlattık. Sürücülerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz." dedi.
Denetlemeye katılan sürücüler ve hediye kitap alan çocuklar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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