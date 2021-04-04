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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Çorum’daki yangında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Çorum’daki yangında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Yanan evden detay

İlk Müdahale 

-Arşiv görüntüler

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan yangında ölü sayısı 2’ye yükseldi. Dün, akşam saatlerinde Doğan köyünde Sadık G.'ye ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen alevler evi sarmıştı. Evden dumanlar yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Ümmühan G. hayatını kaybederken, eşi Sadık G. yaralandı. Yaralı Sadık G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sadık G., doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (MMY)
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