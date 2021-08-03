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Çorum’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Çorum’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Çorum’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

olay yerı

( ÇORUM ) - ÇORUM

İlk Müdahale Ticari Taksi Hastane Trafik Kazası Altın 


- Çorum’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Küçük Abdullah Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cem K., yönetimindeki 34 DLH 301 plakalı otomobil İbrahim G. yönetimindeki 19 T 0862 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden karşı yönden gelen Hülya Ş. yönetimindeki 19 AV 415 plakalı cipe çarptı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Mikail K. ve Özgür R. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (TG-BÖ)
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