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Çorum'da yangın: 3 ev ve 1 ahır kül oldu
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Çorum'da yangın: 3 ev ve 1 ahır kül oldu

Çorum'da yangın: 3 ev ve 1 ahır kül oldu

ekiplerin yangına müdahalesi genel ve detay görüntüler

İlk Müdahale Patlama Anı Samanlık Kaçış Yangına Müdahale 

-Dik görüntülerde vatandaşların yangına müdahalesi ve patlama anı

( ÇORUM )-Evde meydana gelen patlama korkulu anların yaşanmasına neden oldu-Patlama sırasında paniğe kapılan vatandaşlar sağa sola kaçıştı ÇORUM

- Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 1 samanlık, traktör ve römork yandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sadık Gökçe'ye ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler Edip Uludoğan'a sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine İskilip ve Bayat Belediyesine ait çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi yapan köylüler evlerde bulunan eşyaları yanmaması için dışarı çıkardılar. Patlama anı kameralara saniye saniye yansıdı Vatandaşlar ve ekipler yangına müdahale ettiği sırada yanan evlerden birisinde patlama meydana geldi. Patlama sırasında yangına müdahale eden vatandaşlar ve ekipler büyük korku yaşadı. Kamera tarafından kaydedilen görüntülerde paniğe kapılan vatandaşların kaçtığı görüldü.
Patlamanın ardından etrafa saçılan kıvılcımlar yangın bölgesinin yan tarafındaki tarlada bulunan saman balyalarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler büyümeden kontrol altına alındı. Köydeki yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında Sadık Gökçe'ye ait 2 ev ve Edip Uludoğan'a ait 1 ev, 1 samanlık, traktör ve römork yandı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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