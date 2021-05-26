Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çorum'da yangın: 1ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı

Çorum'da yangın: 1ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı

Göl köyde çıkan yangında görüntü

Çatı Katı Samanlık Yangına Müdahale Trol 

-Yanan ev ve samanlıktan görüntü
-itfaiye ekiplerinin çalışmaları

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Göl köyde çıkan yangında bir ev, bir samanlık ve ahır yandı. Edinilen bilgilere göre, Recep Abaz'a ait evin çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi kapladı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine İskilip Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken Recep Abaz'a ait ev, samanlık ve ahır tamamen yandı. Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. (BA-BÖ)
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement