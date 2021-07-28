Çorum'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

-kazaya karışan otomobil'den görüntü

-ikiye bölünen traktörden görüntü, itfaiye ve 112 acıl sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmalarından görüntü

-Cumhuriyet savcısının cesedi incelemesi, detay ve genel görüntü



( ÇORUM )-Kazada otomobil hurdaya dönerken traktör ikiye bölündü ÇORUM



- Çorum’da bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır dört kişide yaralandı. Kaza Çorum-Sungurlu Karayolu, Kalehisar Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan emekli polis memuru İsmail Naci Başer’in kullandığı 16 NB 998 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Celal Öztürk (80) yönetimindeki 20 H 0283 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile traktör ortadan ikiye ayrılırken otomobil ise hurdaya döndü. Kazanın ihbar edilmesinden sonra olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi, itfaiye kaza kırım ekibi ve jandarma sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü emekli polis memuru İsmail Naci Başer olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır dört kişide yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkartılan Havva Işık, Bilge Buse Başer (19), Gönül Şeker (45) ve traktör sürücüsü Celal Öztürk 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Emekli polis memuru İsmail Naci Başer'in cesedi, Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

