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Çorum’da termometreler 40 dereceyi gösterdi
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çorum’da termometreler 40 dereceyi gösterdi

Çorum’da termometreler 40 dereceyi gösterdi

Termometreden görüntü

Su Gesi Gölgeli Sığınma 

-Gölgede oturan vatandaşlardan görüntü
-Parkta oturan vatandaşlardan görüntü
-Agaç gölgesinde uyuyan vatandaştan görüntü

( ÇORUM )-Sıcak havadan bunalan insanlar serinlemek için gölgeliklere akın ettiler ÇORUM

- Çorum’un Sungurlu ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde hissedilen sıcaklık vatandaşları bunalttı. Dışarı çıkanlar gölgelik alanlara sığınmaya çalışırken, Muhsin Yazıcıoğlu caddesi üzerinde bulunan termometre saat 15.00 itibarıyla 40 dereceyi gösterdi. Mevsim normallerinin yaklaşık 8 derece üzerinde seyreden ve sürmesi tahmin edilen sıcak hava Sungurluluları bunaltıyor. Havanın bu kadar sıcak olacağını bilmeden dışarı çıkan vatandaşlar gölgelik alanlara sığınmaya çalıştı. Parklara akın eden vatandaşların kimileri banklarda oturmayı, kimi gölgeliklerde uyumayı tercih etti. İnsanlar giysileriyle başlarını örterek güneşten korunmaya çalıştı. Sıcak hava nedeniyle su satışları arttı. Cadde üzerinde ki termometre saat 15.00 itibarı ile 40 dereceyi gösterdi.
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