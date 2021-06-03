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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çorum’da şüpheli ölüm

Çorum’da şüpheli ölüm

Cesedin bulunduğu evden görüntü

Elektrik Sobası Şüpheli Ölüm Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-polis ekiplerinden görüntü
-detaylar
-cesedin evden çıkarılması

( ÇORUM )- 3 katlı apartmanın bodrum katında yabancı uyruklu bir şahsın cesedi bulundu- Şahsın yaklaşık 2 ay önce öldüğü belirlenirken, devrilen elektrik sobasının cesette yanıklar oluşturduğu tespit edildi ÇORUM

- Çorum’da yabancı uyruklu bir şahıs evinde ölü olarak bulundu.Olay, Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 10. Sokak’ta 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalleyi saran kötü kokudan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin daire kapısını açmasının ardından içeriye giren polis ve sağlık ekipleri, 62 yaşındaki Abdulkareem Habeeb Hasan Hasan isimli yabancı uyruklu şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin yaklaşık 2 aylık olduğu ve cesedin çürümeye başladığı belirlenirken devrilen elektrik sobasının da cesette yanıklar oluşturduğu tespit edildi.Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan’ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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